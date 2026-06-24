Valencia Basket besiegt Barça im Liga ACB-Finale und beendet damit die historische Saison

HQ

Valencia Basket hat den FC Barcelona besiegt und seinen zweiten Meistertitel in der Geschichte geholt, womit eine der besten Saisons aller Zeiten für die "Oranges" beendet wurde, in der sie auch erstmals das Final Four der EuroLeague erreichten und zudem den spanischen Supercup gewannen. Valencia Basket erreichte bereits im letzten Jahr das Finale der Liga ACB, verlor jedoch gegen Real Madrid – in einem Wettbewerb, der nur von Madrid und Barça (Baskonia als Hauptausnahme) nur von anderen Teams gewonnen wird.

In diesem Jahr belegte Valencia mit 25 Siegen und 9 Niederlagen den zweiten Platz in der regulären Saison, besiegte Surne Bilbao und Asisa Joventut in den Play-offs und besiegte Barça im Finale mit 3:1 mit großer Überlegenheit: Sie verloren das erste Spiel mit einem Punkt Rückstand, gewannen aber die anderen mit 102:75, 88:80 und schließlich 108:84 im Palau Blaugrana. mit 500 lokalen Fans, die sie anfeuerten.

Jean Montero wurde mit 23 Punkten zum MVP des Finals gewählt, eine der besten Leistungen in der Geschichte der Liga ACB-Finals. Dies ist Valencias zweiter Meistertitel nach 2017, mit demselben Trainer Pedro Martínez während seiner ersten Zeit bei Valencia. Martínez wechselte später zu Baskonia, Gran Canaria oder Manrsea, bevor er 2024 nach Valencia zurückkehrte und hofft, den Erfolg in der nächsten Saison wiederholen zu können... In der Hoffnung, ihre besten Spieler zu behalten.