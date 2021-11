Vages Gerücht: 343 arbeitet angeblich an einem weiteren Videospiel

HQ

Der Windows-Central-Redakteur Jez Corden behauptet, dass Halo Infinite nicht das einzige Projekt ist, an dem 343 Industries derzeit arbeitet. Er plaudert in der neuesten Episode eines Podcasts aus, dass sich dort derzeit ein zweites Spiel in Vorbereitung befindet. Weitere Details nennt er nicht und Quellen liefert er auch nicht.

343 Industries beschäftigt sich dediziert mit dem Thema Halo, deshalb ist es naheliegend, dass sie sich mit einem weiteren Ableger der Reihe befassen. Die Kampagne von Halo Infinite wurde erst am Wochenende als abgeschlossen bezeichnet, sodass es nicht verwunderlich wäre, wenn das Team bereits mit dem nächsten Teil der Story beginnt. Letztlich ist die Basis dieser Nachricht aber so wackelig und dürftig, dass es gar keinen Sinn macht, darüber zu spekulieren.