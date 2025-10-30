Vacherot besiegt Alcaraz' Henker in Paris und zieht ins Viertelfinale ein

HQ

Einen Tag nachdem er seinen Cousin Arthur Rinderknech erneut besiegt hatte, setzte Valentin Vacherot seine Serie beim Masters 1000 fort (das letzte hatte er in Shanghai gewonnen), indem er Cameron Norrie in zwei Sätzen mit 6(4)-7, 4:6 besiegte.

Norrie hatte es geschafft, Carlos Alcaraz in der ersten Runde zu schlagen, eine überraschende Niederlage, die dem Saisonfinale im Rennen um die Nummer 1 der Welt am Ende des Jahres Würze verlieh, aber nicht mit dem Durchbruch der Saison schaffte, der von der Nummer 204 der Welt auf die Nummer 40 der Welt sprang und in der ATP-Rangliste (mindestens) als Viertelfinalist des Paris Masters weiter klettern wird.

Viertelfinalisten der Paris Masters 2025:

Vacherot stand als erster Viertelfinalist des Turniers in Paris, sein Rivale wird Daniel Altmaier oder Felix Auger-Aliassime heißen. Vacherot befindet sich in der oberen Tabellenhälfte, was bedeutet, dass seine potenziellen Halbfinalgegner Lorenzo Sonego/Daniil Medvedev oder Davidovich Fokina/Alexander Zverev sind.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Sinner bis ins Finale klettern wird... was es ihm ermöglichen würde, den Titel als Nummer 1 der Welt von Alcaraz zurückzuerobern.