V5.2 von Battlefield 2042 ist jetzt da und das Spiel ist "fertig"

Dice hat Battlefield 2042 viel, viel zu früh veröffentlicht und hätte noch mindestens sechs Monate an dem Spiel arbeiten sollen, bevor es in die Regale kam, wir glauben nicht, dass ein einziger Spieler widersprechen würde, nicht heute. Aber nach fast zwei Jahren ständiger Updates scheint sie endlich voll funktionsfähig und fertig zu sein, sagen die Entwickler, die die Karte nun zuletzt verkleinert haben, Hourglass. Daraufhin gibt Dice bekannt, dass sie nun ihre Verpflichtungen erfüllt und ihr Versprechen gehalten haben, worüber Sie weiter unten mehr lesen können.

Zitat aus dem Dice-Blogbeitrag:

"Mit dieser Veröffentlichung haben wir unser Versprechen erfüllt, das wir euch im Vorfeld der Veröffentlichung von Season 1: Zero Hour im letzten Jahr gegeben haben - wir haben jetzt alle unsere Launch-Karten überarbeitet. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr kontinuierliches Feedback, aber auch für Ihre Geduld bedanken, während wir daran gearbeitet haben, diese Verbesserungen für Sie einzuführen. Lassen Sie uns wissen, wie sich die Sanduhr anfühlt!

Außerdem schließen wir die Arbeiten ab, um die letzten All-Out Warfare-Aufsätze für MPgs, LMGs und Pistolen-Tresorwaffen einzuführen. Ihr werdet auch weitere Optimierungen an diesen Waffen finden, um sicherzustellen, dass ihr Gameplay und ihre Vielseitigkeit mit ihren All-Out Warfare-Gegenstücken übereinstimmen. Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesen Änderungen mit, da wir bei Bedarf Anpassungen vornehmen werden.

Neben Saison 5: New Dawn haben wir euch auch unsere erste Iteration von Verbesserungen am Truppmanagement zur Verfügung gestellt. Ihr habt uns jedoch gesagt, dass sich diese Funktion ohne die "Kick-and-Lock"-Funktion nicht vollständig anfühlt, da sie den Anführern nicht die volle Kontrolle über ihren Trupp bietet. Unabhängig von unseren bisherigen Gründen, warum wir diese Optionen zunächst nicht aufgenommen haben, habt ihr uns gesagt, dass diese Funktionalität für euer Squad-Management-Erlebnis von entscheidender Bedeutung ist, also fügen wir diese beiden Funktionen hinzu."