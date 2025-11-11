V wie Vendetta TV-Show in Arbeit

Es scheint, als würden der maskierte Rebell und sein Kampf gegen ein totalitäres Regime bald für das Fernsehen neu interpretiert werden. Berichten von Variety zufolge wird in Zusammenarbeit zwischen Warner und HBO eine neue Serie produziert, die auf der Arbeit von Alan Moore und David Lloyd basiert - mit James Gunn und Peter Safran als Produzenten.

Wie genau sich die Serie an das Ausgangsmaterial halten wird, bleibt unklar, und hoffentlich bleibt der Kern relativ intakt. Dass gerade eine TV-Adaption des Werks von Alan Moore und David Lloyd entwickelt wird, scheint kein Zufall zu sein - die Kernthemen Überwachung und Bürgerrechte sind heute aktueller denn je.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Produktion noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt kein festes Premierendatum oder Details zu Besetzung und Crew. Hoffentlich erhalten wir in den kommenden Monaten weitere Details und mit ein bisschen Glück wird daraus etwas, das sowohl Fans des Originals als auch neue Zuschauer zufriedenstellen wird.