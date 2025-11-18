V Rising Night Armies hat jetzt über 6 Millionen Spieler

HQ

Survival-Spiele sind in den letzten Jahren eines der wichtigsten Bannerträger von Videospielen gewesen und haben Soulslike-Spiele abgelöst. Und obwohl der Wettbewerb hart ist (man nennt sie nicht umsonst Überleben, wissen Sie?), gibt es bestimmte Vorschläge, die über Jahre nach ihrem Start in guter Gesundheit geblieben sind und mehr Inhalte hinzugefügt haben. Dies ist der Fall von V Rising, dem Vampir-Überlebenstitel von Stunlock Studios.

Gerade jetzt feiert das Entwicklungsteam 6 Millionen Spieler im Spiel, was bedeutet, dass sie seit letztem Januar eine Million mehr blutsaugende Vampire gewonnen haben. Sicherlich hat der Rhythmus von Inhalten wie Invaders of Oakveil, der letzten großen Erweiterung, die im April erschien und ebenfalls kostenlos ist, etwas damit zu tun. Doch der Titel, mehr als dreieinhalb Jahre nach seinem Early-Access-Debüt, hält auf Steam 85 % sehr positive Bewertungen.

"6 Millionen Spieler zu erreichen, ist für uns alle ein unglaublicher Moment", sagte Rickard Frisegård, CEO von Stunlock Studios. "Dieser Meilenstein spiegelt jahrelange Leidenschaft, Hingabe und die Unterstützung einer Gemeinschaft wider, die V Rising seit ihrer Gründung am Leben und wachsen gehalten hat. Wir sind stolz auf die gemeinsame Reise und dankbar für jeden Spieler, der unsere Welt genossen hat."

V Rising ist auf dem PC über Steam und auf der PS5 verfügbar.