V Rising erweitert am 28. April sein Reich der Blutsauger Invaders of Oakveil wird für alle Spieler kostenlos sein und bietet Verbesserungen am Kampfsystem und eine Menge Inhalte.

HQ Freut euch, Wesen der Nacht, denn das lang erwartete Update 1.1 für V Rising ist endlich da. "Invaders of Oakveil" wird eine neue Zone, Feinde, Waffen, Accessoires und letztendlich viel mehr Inhalte und stundenlangen Spaß für den Survival-Titel V Rising einführen, der bereits fünf Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. In Invaders of Oakveil treten wir gegen die Heerscharen der Schlangenkönigin Megara an, während wir die Region der Eichenschleierwälder erkunden und versuchen, die Geheimnisse der Alchemie der Giftklingen zu lüften und ihre Macht zurückzugewinnen, bevor es zu spät ist. V Rising wird für alle V Rising -Benutzer sowohl auf PC als auch auf PS5 kostenlos verfügbar sein, und ihr könnt euch unten einen Trailer zur Erweiterung ansehen. HQ