V Rising erscheint dieses Jahr für PS5

HQ

Als V Rising sein Debüt auf dem PC feierte, wurde das Spiel zu einer kleinen Sensation und zog Horden von Spielern an. Seitdem ist es ein gutes Stück verblasst, aber es ist immer noch beliebt.

Entwickler Stunlock Studios hat beschlossen, dass es endlich an der Zeit ist, die PC-Exklusivität des Vampir-Survival-Spiels aufzugeben, da während der heutigen State of Play -Übertragung gerade bestätigt wurde, dass V Rising irgendwann später in diesem Jahr für PS5 erscheinen wird.

Zugegeben, es wurde noch nicht genau erwähnt, wann das Spiel sein Konsolendebüt geben wird, aber es besteht kein Zweifel, dass das Spiel, wenn es auf PS5 erscheint, wahrscheinlich bereit sein wird, den Early Access auf dem PC zu verlassen und wahrscheinlich bald darauf auch auf den Xbox Series-Konsolen debütieren wird.

Seht euch unten den PS5-Ankündigungstrailer an.