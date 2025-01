V Rising erreicht 5 Millionen Verkäufe und enthüllt Pläne für eine Expansion im Jahr 2025

HQ

Vampire sind im Moment so heiß. Nosferatu reißt es in den Kinos auf, Castlevania: Nocturne kehrt nächste Woche für seine zweite Staffel zurück und V Rising gedeiht weiterhin auf PC und PS5.

Stunlock Studios " Survival-Crafting-Titel hat den Early Access vollständig verlassen und debütierte im Mai 2024 in seinem 1.0-Zustand, nachdem er einen beeindruckenden Lauf als "unfertiges" Spiel hatte, das von Millionen von Spielern ausprobiert wurde. Seit der Ankunft in seinem "vollständigen" Zustand hat das Spiel weiterhin Spieler in seinen Bann gezogen und auch beeindruckt, da der Entwickler jetzt bestätigt, dass es einen beeindruckenden Meilenstein erreicht hat.

Fünf Millionen Exemplare des Spiels wurden inzwischen verschoben, was zeigt, dass die Community weiter wächst und dies wahrscheinlich auch in naher Zukunft tun wird, da Stunlock große Versprechungen für 2025 gemacht hat.

Uns wurde nämlich gesagt, dass es dieses Jahr eine große Erweiterung geben wird, ein Update, das verspricht: "Ein brandneues Biom erwartet uns, voller unerforschter Gebiete, einer tödlichen neuen Fraktion und uralter Technologien, die darauf warten, beansprucht zu werden."

Stunlock fügt hinzu: "Die Spieler können sich auch auf ein überarbeitetes Fortschrittssystem mit Statusobergrenzen, einer Fusionsschmiede zum Herstellen ultimativer Builds und risikofreien PvP-Optionen wie Duellen, anpassbaren Burgarenen und vielem mehr freuen."

Es gibt keinen Zeitplan für dieses Update, aber zweifellos werden immer mehr Menschen ins Spiel strömen, um ihre Träume als mächtiger Vampir zu verwirklichen.