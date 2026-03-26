V Rising begraben, während Stunlock ehrgeiziges neues Projekt vorstellt

HQ

Das Studio hinter V Rising schließt den Sargdeckel und verkündet, dass sie mit dem Spiel fertig sind. Stattdessen blickt Stunlock nun in Richtung Horizont und Zukunft. Der Fokus verlagert sich auf etwas Größeres, ein neues Projekt, das im selben Universum spielt und das Ziel ist, eine nachhaltigere und lebendigere Spielwelt zu schaffen.

Wie allgemein bekannt ist, hat sich V Rising seit seiner Einführung unglaublich gut verkauft und hat weltweit Millionen von Spielern, und das Team scheint nun zu glauben, dass seine digitale Fantasiewelt mit Monstern und Helden etwas lebendiger und agiler werden muss. Ein Ökosystem mit wiederkehrenden Anreizen, die es den Spielern erlauben, über einen langen Zeitraum Abenteuer zu erleben und Blut zu saugen. Das Team nennt dies "The Next Era" und schreibt in einem Update:

"Seitdem sind wir in die Dunkelheit eingetaucht, um die Schatten nach neuen und unerforschten Pfaden zu suchen. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass V Rising in seiner jetzigen Form etwas ist, worauf wir stolz sind, und die Reise zu Dracula ist in seiner jetzigen Hinsicht ein vollständiger."

"Kurz gesagt: Stunlock Studios arbeitet an einem neuen Spiel, das in der schönen, seltsamen und gotischen Welt von V Rising spielt. Dies wird unser bisher ehrgeizigstes Projekt in unserer 15-jährigen Geschichte der Spieleentwicklung sein, und wir können es kaum erwarten, diese Reise mit euch zu beginnen. Die Jagd nach Blut steht kurz davor, sich zu entwickeln."

Die Details sind erwartungsgemäß spärlich, aber es ist klar, dass dies etwas weitaus Ambitionierteres und Lebhafteres zu sein scheint als das, was V-Rising derzeit ist. Hoffen wir, dass daraus kein Live-Service-Spiel wird.

Spielst du V-Rising, und was erhoffst du dir von dieser spirituellen Fortsetzung des Spiels, das jetzt in Arbeit ist?