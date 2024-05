HQ

Wenn Sie Diablo mit Minecraft mischen, erhalten Sie etwas in der Art von V Rising. Etwas, das man als isometrisches Action-RPG mit Survival-Elementen beschreiben kann. Ein unterhaltsames Kampfsystem, gemischt mit einem tiefgründigen Bausystem, gekrönt von Gothic-Vampir-Mythologie, sorgt für ein ziemlich solides Spiel, das sich von der Masse abhebt, aber es neigt auch dazu, sich träge anzufühlen und manchmal an leicht nervige Spielmechaniken aus einem Handyspiel zu erinnern. Nach zwei Jahren im Early Access erhielten wir vor der Veröffentlichung der Vollversion Zugang zur Beta des Spiels.

Als Vampir erwachst du aus 100 Jahren Winterschlaf und musst dein Königreich wieder aufbauen und deine dunklen Flügel über das Land ausbreiten. Abgesehen von einer kurzen Intro-Sequenz beginnt das Spiel hart und schnell. Du beginnst damit, ein paar Skelette mit deinen Klauen zu zerschlagen, ihre Knochen aufzuheben und aus den Knochenfragmenten dein erstes Schwert zu bauen. An diesem Punkt wird klar, dass es zwar wie ein Spiel wie Diablo aussieht, aber im Kern von V Rising etwas völlig anderes steckt. Es gibt keine Beute, keine Dungeon-Läufe, um bessere Ausrüstung zu finden. Stattdessen ist dein Vampir ein Handwerker, der mit seinen blutleeren Händen eine ganze Burg bauen kann.

Daher wird keine größere Geschichte präsentiert. Vor allem, weil das Spiel auf Servern mit bis zu 40 anderen Spielern gespielt werden soll, die entweder zusammenarbeiten oder gegeneinander kämpfen können. Es gibt eine Reihe von Bossen, die auf der Karte platziert sind und in einer Aktstruktur, Akt 1, 2 und 3, organisiert sind, die die Form der Geschichte annehmen kann. Im Grunde ist es eine Rangliste ihres Niveaus und Schwierigkeitsgrads, aber es wäre schön gewesen, wenn sie etwas mehr Kontext erhalten hätten. Außerdem respawnen alle diese Bosse nach einer Weile, wenn also andere Spieler sie bereits besiegt haben, bedeutet das nicht, dass sie weg sind.

In der Beta haben wir noch nicht erlebt, wie das alles auf einem vollständigen Server aussieht, und um mein Eintauchen in das ziemlich umfangreiche Bausystem des Spiels zu maximieren, habe ich mich entschieden, die meiste Zeit alleine zu spielen, um nicht von erfahreneren Vampirfürsten angegriffen zu werden, die mich plündern und mein kleines Schloss niederbrennen wollen.

Ich habe ein wenig gekämpft, ob ich das Spiel als Gebäude-/Überlebenssimulator mit Action-RPG-Elementen oder als Action-Rollenspiel mit Elementen eines Gebäude-/Überlebenssimulators beschreiben soll. Wenn du auf der Jagd nach Monstern bist oder nach einem Opfer suchst, aus dem du Blut saugen kannst, ist es meistens ein ziemlich fesselndes Action-RPG, aber schon bald wirst du dich eher als Dracula-Handwerker wiederfinden, der tief im Ressourcenmanagement steckt. Die beiden unterschiedlichen Grundelemente des Spiels sind sowohl zu seinem Vorteil als auch zu seinem Nachteil.

Das Ressourcen- und Bausystem ist ziemlich gut, überraschend flexibel und tiefgründig. Die RPG-Elemente fühlen sich etwas dünner an, aber die Kämpfe selbst sind hektisch und machen Spaß. Es ist der Übergang zwischen den beiden, der in Bezug auf den Spaßfaktor oft gegeneinander arbeiten kann. Vielleicht warst du gerade in einem adrenalingeladenen Kampf mit einem Boss, den du nicht besiegen kannst, also gehst du nach Hause in dein ständig wachsendes Schloss, um dein Schwert zu verbessern, nur um festzustellen, dass du es nicht kannst, weil dir raffiniertes Kupfer fehlt. Okay, man muss also etwas raffiniertes Kupfer herstellen, aber bevor man das tun kann, braucht man natürlich etwas Kupfer, und man braucht auch etwas Holz, das zu Brettern geschliffen werden muss, usw. Es ist nicht so, dass es an sich schlecht ist, aber du kannst vielleicht nicht in der Lage sein, Bauingenieur zu spielen, wenn du zu sehr damit beschäftigt bist, das Monster im Wald zu besiegen.

Es gibt eine ziemlich einzigartige Synergie zwischen den beiden Hauptelementen des Spiels. Anstatt Erfahrungspunkte zu sammeln, um stärker zu werden, musst du Ressourcen sammeln, um deine Burg zu erweitern - später vielleicht ein ganzes Königreich - und bessere Ausrüstung zu erhalten. Dein Level in Bezug auf Bosse sollte hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Level deiner Ausrüstung gesehen werden. Das bedeutet nicht, dass du deinen Charakter nicht aufbauen kannst, aber anstelle von Erfahrungspunkten geschieht dies, indem du das Blut anderer Kreaturen trinkst. Du kannst das Blut von allem trinken, von einer kleinen Ratte bis zu einem großen Monster, und je nachdem, was du zuletzt ausgesaugt hast, erhältst du Boni. Wenn du einen Boss besiegst und sein Blut trinkst, kannst du neue magische Fähigkeiten erlangen, die dauerhaft sind.

Das Zusammenspiel zwischen dem Aufbau deines Königreichs und der Suche nach neuem und besserem Blut funktioniert ziemlich gut. Die Grundsysteme scheinen felsenfest und gut durchdacht zu sein, aber es kann auch sehr schwierig sein, damit zu tanzen. Wenn Sie Ressourcen in eine Maschine stecken, um etwas zu erstellen, das Sie in eine andere Maschine stecken müssen, um schließlich das zu bauen, was Sie wollen, müssen Sie sich Zeit nehmen. V Rising ist kein Spiel, in das man einfach 15 Minuten lang einsteigt und ein paar Monster hackt und ersticht. Ich hatte es satt, ständig getötet zu werden, weil meine Ausrüstung nicht stark genug war, gerade als ich mich auf den Weg machte, um die Ressourcen zu finden, um dieselbe Ausrüstung zu verbessern. Außerdem wird alles, was du bei dir hast, wenn du stirbst - außer deinen Waffen - am Tatort zurückgelassen, so dass du zurücktraben musst, um alles zu holen, was du gerade gesammelt hast. Es ist nicht so, dass es überhaupt schlecht wäre, es ist nur sehr umständlich und nimmt oft den Wind aus einem ansonsten guten Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie die Balance sonst hätte gefunden werden können oder ob es überhaupt anders hätte sein sollen, aber dies ist ein Spiel, in dem mehr gehämmert und gestampft wird als gehackt und gestochen wird.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass Sie Ihre Spielsitzung nach Belieben erstellen können, fast in jedem Parameter. Sie können festlegen, wie viel Sie tragen können, wie viele Ressourcen Sie von Dingen ernten und wie viel Schaden Sie geben und erleiden, indem Sie einen Multiplikator festlegen. Außerdem kannst du einstellen, wie viele andere Spieler auf dem Server sein dürfen und ob sie sich gegenseitig angreifen dürfen. Es gibt also viele Möglichkeiten, Ihre Erfahrung zu verfeinern. Das Problem ist, dass es sich ein bisschen wie Cheat-Codes anfühlen und den Schwierigkeitsgrad verzerren kann, den das Spiel eindeutig haben soll. Wie gesagt, ich habe in dieser Beta meistens alleine gespielt, aber V Rising ist von Grund auf so konzipiert, dass man mit anderen spielen kann, sowohl als Freunde als auch als Feinde, und ich kann mir leicht vorstellen, dass es Spaß macht, seine Burg zu bauen und Feinde zu besiegen - und ein wenig einfacher - wenn man ein paar Freunde dabei hat. Die Anzahl der Optionen, wie Sie bauen können, ist ziemlich groß. Der Stil ist natürlich der klassische Gothic-Horror-Stil, aber du kannst dein Schloss über mehrere Etagen bauen, es dekorieren und die Dorfbewohner verführen und zu deinen Dienern machen. Die Möglichkeiten sind endlos und wenn Sie ein oder zwei Freunde zusammenbringen, können Sie sich auf ein großartiges Erlebnis freuen - wenn Sie alle mit ein wenig Geduld bewaffnet sind.

Schließlich ist es erwähnenswert - wenn man bedenkt, dass ich nicht getestet habe, wie die großen Multiplayer-Server laufen - dass das Spiel in einem hervorragenden technischen Zustand ist. Ich habe es auf Steam Deck auf den höchsten Grafikeinstellungen mit 45 fps gespielt, und trotz vieler kleiner, etwas fummeliger Menüs ist das Spiel gut an das Gerät angepasst.

Ich kann V Rising leicht empfehlen. Es ist durchweg gut konstruiert und gestaltet, aber man muss wissen, was das Spiel ist und was nicht. Der Kampf macht zwar Spaß, aber er macht nicht genug Spaß, um dich nicht zu langweilen, wenn du kein Interesse daran hast, deine Burg zu bauen und zu verwalten. Aber wenn du ein Action-RPG à la Diablo willst, in dem du zum dunklen Overlord werden und dein eigenes Königreich aufbauen kannst, ist V Rising die naheliegendste Option.