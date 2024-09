Uzumaki - Folge 1

HQ

Zu einer Zeit, als ich mich weder als Fan von Mangas noch von japanischer Animationskultur betrachtete, kaufte ich Junji Itos Uzumaki als Hardcover auf Amazon und wurde beim Zoll mit einer Geldstrafe belegt, nur um das Doppelte für die Hardcover-Version zu bezahlen. Es hat sich aber gelohnt, und bis heute kann ich den Buchrücken von meinem Stuhl in unserem kleinen Homeoffice aus sehen.

Ich liebe die mysteriöse Inszenierung von Uzumaki und Itos monochrome Zeichnungen, ich liebe die grotesken Bilder, die Art und Weise, wie das Alltägliche auf das Fantastische trifft - ja, es gibt viele Aspekte, die sich wirklich bewährt haben, aber wenn die Leute über Ito sprechen, sprechen sie normalerweise in visuellen Begriffen. Es geht um Design, um einzelne Zellen des Gesamtcomics, die Teil der Ikonografie des Künstlers geworden sind.

Werbung:

Diese neue, auf Adult Swim basierende Interpretation nimmt diese gruseligen, verrückten Bilder und hebt sie direkt von der Seite in einen Anime-Kontext. Wenn Sie sie entweder noch nicht gesehen haben, oder vielleicht haben Sie sie noch einmal sehen möchten, dann ist das genau das, was Ihnen diese Serie bietet - nicht mehr und nicht weniger. Dies ist eine direkte Interpretation der verdrehten Geschichte von Uzumaki, mit nur animierten Macken. Und vielleicht reicht das?

Der Grund, warum ich Ito eher als visuellen Designer positioniere, ist nicht, um seine Fähigkeit zum Geschichtenerzählen zu untergraben, aber diese Serienversion von Uzumaki hebt sowohl die Stärken - als auch die Schwächen - des Originalwerks hervor, wobei ziemlich klassische Erzähltechniken wie Tempo, Kohärenz und Dialog eindeutig das schwächste Glied von Uzumaki neben dem Einzigartigen, Spannende eigenständige Szenarien, die hier nur als Anime zusammenhängender und effektiver erscheinen.

Insbesondere die fast anthologieartige Struktur von Uzumaki passt nicht ganz so gut in einen animierten Kontext, und während jede der verdrehten Geschichten zu einem düsteren Ganzen beiträgt, erscheint Kurôzu-Chos allmähliche Reise durch die Spirale (sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne) und den systematischen Verfall immer noch genauso fragmentiert wie im Comic. Glücklicherweise gibt es hier mehr Zusammenhalt, und das ist der Punkt, an dem die Leute hinter dieser Interpretation die größten kreativen Risiken eingehen, indem sie das Bindegewebe zwischen den getrennten Erzählungen stärken, aber das ist immer noch nicht ganz genug. Meine Freundin Klara, die keinen Bezug zum Ausgangsmaterial hat, bemerkte sofort das fragmentierte Tempo und empfand es als etwas abschreckend, auch wenn die einzelnen Szenen unheimlich intensiv und visuell natürlich äußerst kreativ sein können.

Werbung:

Wie gesagt, es sind diese einzelnen Aufnahmen, in denen Ito, und damit auch diese Eins-zu-Eins-Interpretation des Comics, seine kreativen Muskeln spielen lassen, und gerade weil bei diesen entscheidenden Szenen kein Risiko eingegangen wird, sind sie genauso kraftvoll wie vor fast 10 Jahren, als ich sie auf den monochromen Comicseiten sah.

Dies ist nur ein Rückblick auf die allererste Episode der Serie, aber es ist sehr, sehr klar, um welche Art von Interpretation es sich handelt, es ist die treueste, und das ist es wert, respektiert zu werden, aber dabei wurden auch die kleinen Fehltritte ziemlich direkt kopiert. Das solltest du berücksichtigen, aber du solltest auch Uzumaki erleben - auf die eine oder andere Weise.