Uwe Boll trotzt Warner Bros. und behält The Dark Knight als Titel seines neuen Films bei

Der oft umstrittene Regisseur Uwe Boll weigert sich, den Titel seines neuen Films The Dark Knight zu ändern. Und das trotz mehrerer Warnungen von Warner Bros. vor einer möglichen Markenverletzung. Der Film, der Armie Hammers Rückkehr nach Hollywood markiert, handelt von einem Vigilanten, der das Gesetz in seine eigenen Hände nimmt. Es überrascht nicht, dass Warner Bros. darauf reagierte und eine Unterlassungserklärung an den Regisseur schickte, in der er behauptete, der Titel sei zu eng mit Christopher Nolans Batman-Film aus dem Jahr 2008 verbunden.

Boll verteidigt sich, indem er darauf hinweist, dass Warner Bros. den Titel Rampage für einen Film mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle verwendet hat, den gleichen Namen wie Bolls eigener Film von 2009, und argumentiert, dass sie Dankbarkeit zeigen sollten, indem sie ihm erlauben, seinen Titel zu behalten. Nun bleibt abzuwarten, ob Warner Bros. rechtliche Schritte gegen Boll einleiten wird.

Im Gespräch mit dem Uwe Boll Podcast Network erklärte der Regisseur: "DC und Warner haben sich bereits kontaktiert und gesagt, dass ich den Titel nicht verwenden kann. Ich verstehe das, aber ich habe ihnen gesagt: 'Leute, erinnert ihr euch an Rampage, den Rock-Film? Du hast meinen Titel benutzt.' "

Wer glaubst du, hat hier Recht, Boll oder Warner?