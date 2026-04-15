Usyk verteidigt seine Entscheidung, gegen den Kickboxer Rico Verhoeven zu kämpfen, mit begrenzter Boxerfahrung.

HQ

Oleksandr Usyk wird seinen World Boxing Council (WBC) Schwergewichtsgürtel nächsten Monat gegen den 37-jährigen niederländischen Kickboxer Rico Verhoeven in einem Kampf in Ägypten, neben den Pyramiden von Gizeh, am 23. Mai in Linie bringen. Ein sehr attraktiver Schauplatz für einen Kampf, der ihm viel Kritik eingebracht hat, weil er einen Kickboxer ohne viel Boxerfahrung gewählt hat.

Es wird Usyks erster Kampf seit seinem Sieg gegen Daniel Dubois im Wembley-Stadion im vergangenen Juli sein. Der 39-Jährige bleibt nach 24 Siegen ungeschlagen und wird gegen einen erfahrenen Kickboxer kämpfen, der jedoch nur einen Profiboxkampf hatte, 2014 (durch K.o. gewonnen), abgesehen vom Sparring mit Tyson Fury. Dieser Kampf wurde vom Boxspezialisten Kal Sajad von der BBC als "ein riesiges Missmatch" bezeichnet, doch Fury verteidigt sein Recht, nach seinen eigenen Bedingungen zu kämpfen.

In einer Pressekonferenz am Dienstag in London erinnerte Usyk alle daran, dass Verhoeven eine Bedrohung ist (laut Reuters). "Viele Leute sagen, warum du dich für das entscheidest und nicht für einen Boxer. Rico ist ein großartiger Typ, er ist ein gefährlicher Typ. Einmal will ich tun, was ich will, nicht das, was ich brauche. Oft mache ich das, was andere Leute brauchen. Du musst diese Person, oder diese oder diese boxen. Ich sage okay. Jetzt mache ich, was ich will."

Verhoeven vertraut darauf, dass ihm der schiere Größenunterschied im Kampf helfen wird. "Wenn ich ihm meinen besten Schlag verpasse, wird er natürlich zu Boden gehen, weil es etwa 20 Kilogramm Unterschied im Gewicht sind." Verhoeven wiegt 120 kg, 265 Pfund, und Usyk wiegt 104 kg und 230 Pfund. "Er ist wie ein aufgebauter Cruiserweight. Ich bin also ein geborener Schwergewichtler, das ist ein großer Unterschied."