Usual June fühlt sich an, als wäre das Leben seltsam, aber wir können ein paar Monster verprügeln

Wenn du auf der Suche nach einem Action-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive bist, das auch eine lustige, süße und ein bisschen furchterregende Geschichte erzählt, musst du Usual June auf deinem Radar haben. Auf der Gamescom hatten wir das Vergnügen, mit Rebekah Saltsman, CEO von Finji, über dieses Indie-Spiel zu sprechen, das 2025 für PC und Mac erscheinen wird.

Usual June beginnt im Juni, eine junge Frau, die versucht, ihre Sommerferien zu genießen... mit der Fähigkeit, Geister zu sehen. Plötzlich fangen die Geister an, sich seltsam zu verhalten, so dass sie mit ihren Freunden ein Verschwörungsgeheimnis lüftet, obwohl diese nichts von ihrer besonderen Fähigkeit wissen.

"Sie kann Geister sehen. Und sie hat in der Stadt, in der sie aufs College geht, ein Geheimnis gefunden. Sie hat ihre Freunde und sie sind so, als würden sie herumlaufen", erzählte uns Saltsman.

June erforscht mit ihren Freunden urbane Legenden und landet an "diesem anderen Ort, dieser anderen Welt, wo sie entdeckt, dass sie diese anderen Fähigkeiten hat, weil sie Geister sehen kann".

Action, Abenteuer und Rätsel mit geisterhaften Fähigkeiten

In diesen Bereichen, in einer paranormalen Welt, erhält sie andere Fähigkeiten, darunter Kampf- und Fortbewegungen, die die beiden Teile des Spiels klar voneinander unterscheiden: die ruhigeren Erkundungsteile in der realen Welt und die Action in der Geisterwelt, in der wir "ein paar Monster verprügeln" und einige Rätsel lösen können.

Der Ton des Spiels wird jedoch leicht und unterhaltsam sein. "Wir befinden uns hier nicht in einer Art Blut- und Blut-Territorium. Die Geschichte hat einige Zähne. Aber die Grafik, das Gameplay, all das ist definitiv ein T-Rating."

Ihr könnt euch unser vollständiges Interview mit Finjis Rebekah Saltsman unten ansehen, während ihr auf die Veröffentlichung von Usual June im nächsten Jahr wartet.