USMNT-Trainer Mauricio Pochettino, sehr kritisch gegenüber der amerikanischen Mentalität mit 'Fußball': "Amerikanischer Sport belohnt Verlierer"

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Die Weltmeisterschaft 2026 findet in drei verschiedenen Ländern statt, aber es sind die Vereinigten Staaten mit den meisten Gastgeberstädten, Spielen sowie dem Recht, das Finale am 19. Juli in New Jersey auszurichten. Wird dies endlich der Wettbewerb sein, der "Fußball" als große Sportart in den Vereinigten Staaten festigt? Es könnte sehr wohl davon abhängen, wie weit die US-Nationalmannschaft (bekannt als USMNT) geht, was Trainer Mauricio Pochettino unter großen Druck setzt.

"Von Anfang an, als wir diese Herausforderung annahmen, sagten wir: Lasst uns den ganzen Druck in eine Energiequelle umwandeln", erklärte der argentinische Trainer in einem Interview mit El País. "Extern existiert dieser Druck nicht, weil niemand die Vereinigten Staaten als Anwärter betrachtet. Aber als wir zusagten, sagten wir: 'Warum nicht?' Wenn man andere Weltmeisterschaften analysiert, sieht man Fälle wie Marokko 2022 oder Korea 2002, die das Halbfinale erreichten."

"Amerikanischer Sport belohnt Verlierer!", kritisierte Pochettino

Pochettino hat jedoch eine kritische Sicht darauf, wie die Amerikaner nicht nur Football, sondern den Großteil des Sports spielen, mit einem stärker industrialisierten System, in dem die Ligen mehr sportliche Entscheidungen treffen als die Teams selbst, wobei die schlechtesten Teams am Ende der Saison meist die besten neuen Spieler in Lotterien holen, um den Wettbewerbsgeist auszugleichen (was oft zum "Tanken" in der NBA führt). und ohne das Risiko des Abstiegs.

"Ihre Kultur ist verspielt. Sie wollen spielen. Wir sagten ihnen: 'Leute, Fußball spielen ist das eine, Wettkampf etwas anderes.' Das sind zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Sie wachsen in einer Spielkultur auf", erklärte Pochettino mit Erfahrung in Vereinen in Spanien, England und Frankreich (darunter PSG und Chelsea).

"Warum? Wenn du in der MLS startest und seit drei Monaten kein Spiel gewonnen hast und am Ende stehst, was ist die Konsequenz, wenn es keinen Auf- oder Abstieg gibt, keinen internationalen Wettbewerb? Amerikanische Sportarten belohnen Verlierer!

Aber Fußball ist anders: Wenn man diejenigen belohnt, die nicht gewinnen... Wenn du keine Ziele hast, kämpfst du nicht. Wenn ich verliere, was passiert dann? Nichts. Sie feuern einfach den Trainer. Außerdem ist der amerikanische Spieler diszipliniert. Aber mit einem Gefühl der Selbstzufriedenheit, das im Fußball nicht gut ist. Es hat anderthalb Jahre gedauert, diese Denkweise zu ändern."

Die Vereinigten Staaten bestreiten ihr Debütspiel am Samstag um 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST gegen Paraguay und spielen außerdem gegen Australien und die Türkei. Historisch gesehen waren ihre besten Ergebnisse ein dritter Platz 1930 und das Viertelfinale 2002.