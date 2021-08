US-Kongress drängt darauf, Beutekisten von Kindern fernzuhalten

HQ

Mitglieder des US-Kongresses fordern strengere Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Minderjährigen im Internet. Einige Demokraten sehen den bisherigen Umgang mit Mechanismen wie Lootboxen, die in den Beschäftigungsbereich der ESRB (dem US-amerikanischen Gremium zur Altersbewertung von Videospielen) fallen, als zu schwach an. Der Appell: Neue Richtlinien sollen junge Konsumenten in Zukunft besser vor den Gefahren in Online-Welt schützen.

In einem Gesetzesvorschlag wird ein "altersgerechter Gestaltungscode" (AADC) vorgestellt, der zunächst einmal vorsieht, dass Unternehmen verschiedenen Altersgruppen strengere Datenschutzoptionen und -richtlinien anbieten müssen. Außerdem sollen Unternehmen nicht länger dazu in der Lage sein, sogenannte "Nudging-Techniken" anzuwenden, die Benutzer dazu ermutigen könnten, Produkte erneut verwenden zu wollen.

Der AADC deckt in seiner aktuellen Form keine Beutekisten ab, sondern ist eher eine Sammlung von „15 flexiblen Standards", die dem Kinderwohle dienen sollen. Diese Schutzmaßnahmen sollen gewährleisten, dass Kinder Online-Welten sicher erkunden, darin lernen und spielen können, heißt es im Artikel. Dennoch warnen die Mitglieder der US-Regierung vor den Gefahren von Beutekisten, die "zum Kauf ermutigen, noch bevor ein Kind überhaupt weiß, was [darin] alles enthalten ist - ähnlich wie beim Glücksspiel".

Diese neueste Forderung folgt auf ein neues Gesetz, das ab September dieses Jahres in Großbritannien in Kraft tritt. Dieses sieht vor, dass Social-Media-Plattformen und bestimmte Spiele in Zukunft "im besten Interesse" der Kinder gestaltet sein müssen.

Quelle: Gamespot.