US-Kinobesucher retten The Little Mermaid vor einem enttäuschenden Auftakt

Das neueste Live-Action-Disney-Remake ist jetzt in den Kinos angekommen, da Ende letzter Woche The Little Mermaid debütierte. Mit dem Eröffnungswochenende im Rücken haben wir jetzt eine Vorstellung davon, wie gut der Film auf der ganzen Welt abgeschnitten hat, und ehrlich gesagt, wenn die US-Kinobesucher nicht eine massive inländische Vorführung gefahren hätten, wäre der Film wahrscheinlich als Flop angesehen worden.

Denn Box Office Mojo zeigt, dass The Little Mermaid an seinem Eröffnungswochenende 186 Millionen US-Dollar eingespielt hat, wobei über 63 % davon aus den USA stammen, wobei der Inlandsmarkt insgesamt 118 Millionen US-Dollar beträgt. Internationale Zuschauer (d. h. alle außerhalb der USA) machten nur Ticketverkäufe im Wert von 68 Millionen US-Dollar aus, was für ein Eröffnungswochenende eher niedrig ist.

Während die Einnahmen gut genug waren, um den Film bereits auf den achten Platz der weltweiten Kinocharts 2023 zu katapultieren, da Variety berichtet, dass der Film ein Produktionsbudget von 250 Millionen US-Dollar hatte, hat er noch einen weiten Weg vor sich, wenn er die Gewinnschwelle erreichen will.