US-Heimkinostart des Monster-Hunter-Films rückt näher

Nächste Woche soll hier in Deutschland der Monster-Hunter-Film anlaufen, doch da die Kinos geschlossen sind und es zumindest vorerst auch bleiben werden, wird aus diesen Plänen wohl nicht viel. Einige andere Bereiche der Welt waren weniger vorsichtig, deshalb haben manche Menschen das neue Werk vom Regisseur Paul W. S. Anderson bereits im vergangenen Monat gesehen.

Die Amerikaner sind in Veröffentlichungsprozess schon viel weiter als wir Deutschen. Dort wird am 2. März der Heimkino-Start erfolgen, ab diesem Zeitpunkt können die US-Kunden den Film auf DVD und Blu-ray erwerben. Sollte sich bis dahin bei uns nicht viel geändert haben, könnte man auf Umwegen also auch über einen Import zuschauen.

Der Spielfilm kletterte am Eröffnungswochenende an die Spitze der US-Kinokasse und spielte rund 20 Millionen US-Dollar ein. Der Empfang war ähnlich mau: Geltende Bewertungsmetriken wie Imbd und Metacritic weisen auf eine unterdurchschnittliche Produktion mit überschaubarem Unterhaltungsfaktor hin. Vielleicht ist es also gar nicht so schlimm, dass wir noch nicht selbst ins Kino konnten.

Quelle: Nintendo Life.