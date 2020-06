US-Händler Target enthüllt Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

Leaks von Videospielen gehen häufig auf große Einzelhändler oder Klassifizierungs-Unternehmen zurück und obwohl vor allem im Handel viel spekuliert wird, gelten Hinweise aus dieser Richtung allgemein als solide (kaum jemand macht sich ohne konkreten Grund die Mühe, aufwändiges Werbematerial anzufertigen). Auch unsere neueste Nachricht geht zurück auf solch einen Fund.

Laut dem bekannten Insider Wario64 hat die US-Handelskette Target letzte Woche ein Spiel namens Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix enthüllt und viele spannende Details aufgelistet. Bei dem Spiel scheint es sich um eine Fortsetzung des Spiels Nickelodeon Kart Racers aus dem Jahr 2018 zu handeln. Auf der Produktseite finden wir einige interessante Details:

● "30 spielbare Charaktere und 70 Crew-Charaktere. Alle aus der Nickelodeon-Serie, einschließlich Jojo Siwa, Spongebob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats, Hey Arnold!, Ren und Stimpy, Willkommen bei den Louds und mehr!

● 28 Tracks und zwei Arenen

● Online-Funktion für bis zu acht Spieler und lokalen Mehrspieler für vier Spieler

● anpassbare Karts mit mehreren Power-Ups und Spezialangriffen"

Auch das Australian Classification Board hat sich mit dem Produkt bereits beschäftigt und verrät uns, dass Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix von Gamemill Entertainment entwickelt und von Maximum Games veröffentlicht wird. Es ist anscheinend für alle Altersstufen geeignet, allerdings hat hier in Deutschland natürlich die USK das Sagen bei diesem Thema. Laut der Produktseiten von Target ist das Spiel für Xbox One und PS4 geplant, das Veröffentlichungsdatum ist angeblich der 6. Oktober 2020. Eine offizielle Bestätigung für all diese Informationen liegt nicht vor.