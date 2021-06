US-Amerikanisches Anbaugebiet in Landwirtschafts-Simulator 22 vorgestellt

Die Entwickler vom Landwirtschafts-Simulator werden uns Ende des Jahres im neuesten Teil der beliebten Simulation in die USA schicken. Eine der beiden neuen Karten in Landwirtschafts-Simulator 22 ist Elmcreek, das liegt ziemlich genau in der Mitte Nordamerikas. Giants Software beschreibt, dass unsere Felder dort von Hügeln und Flüssen unterbrochen werden, sogar Wasserfälle werden genannt. Und ein Baseball-Stadium gibt es wohl ebenfalls...

Passend zum geschäftigen Setting der USA wurde mit den Produktionsketten ein wirtschaftliches Spielfeature vorgestellt. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um Transportrouten, denn wir können in Zukunft beispielsweise eine Getreidemühle mit unserer Getreideernte beliefern, die daraus Mehl anfertigt. Das wandert wiederum in eine nahegelegene Bäckerei oder aber direkt in den Verkauf. Teile dieser Infrastruktur bestehen bereits, doch wir können entsprechende Unternehmungen selbstständig auf- und ausbauen, um unseren Gewinn zu erhöhen.

Auf dieser Bilderserie seht ihr den Warenweg, den euer Getreide zurücklegt.