USAID-Beamter warnt vor vermeidbaren Todesfällen inmitten von Trumps Einfrieren der Auslandshilfe und wird dann beurlaubt

Nicholas Enrich, der stellvertretende Administrator für globale Gesundheit bei der United States Agency for International Development, schlug in einem Memo an die Mitarbeiter Alarm wegen der verheerenden Auswirkungen des Einfrierens der Auslandshilfe durch Präsident Donald Trump und sagte voraus, dass dies weltweit zu unnötigen Todesfällen führen würde (via Reuters).

Er hob hervor, wie die Zerschlagung von USAID wichtige Programme zur Bekämpfung von Krankheiten wie Ebola, Malaria und Tuberkulose unterbrochen und zu einer weit verbreiteten Destabilisierung geführt habe. Trotz der eindeutigen Bedrohung für die globale Gesundheit wurde Enrich weniger als eine halbe Stunde nach dem Versand der dringenden Warnung darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung beurlaubt wurde.

Seine Entlassung folgt auf eine umfassendere Bemühung, die Aktivitäten der Behörde zu verkleinern, angeführt vom Department of Government Efficiency unter der Leitung des Milliardärs Elon Musk. Die Auswirkungen dieser Kürzungen könnten katastrophal sein, wobei Enrich schätzt, dass die Einstellung von USAID-Programmen zu Zehntausenden von vermeidbaren Todesfällen führen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf die Zukunft der globalen Gesundheitshilfe auswirken werden.