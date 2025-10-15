HQ

"Die Vereinigten Staaten sind nicht verpflichtet, Ausländer aufzunehmen, die den Amerikanern den Tod wünschen. Das Außenministerium identifiziert weiterhin Visuminhaber, die die abscheuliche Ermordung von Charlie Kirk gefeiert haben." Dies waren die jüngsten Worte des Außenministeriums in einem Beitrag auf X. Die Regierung der Vereinigten Staaten fügt in dem Beitrag hinzu, dass sie bereits Visa für mehrere ausländische Staatsangehörige widerrufen hat. Gleichzeitig wird in der Erklärung betont, dass das Land keine Personen aufnehmen wird, die Amerikanern Schaden zufügen wollen, und Beispiele für Beiträge von mehreren Personen angeführt, die zu den Absagen geführt haben. "Hier sind nur einige Beispiele von Außerirdischen, die in den USA nicht mehr willkommen sind", heißt es weiter. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!