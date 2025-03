USA versorgen die Ukraine mit GLSDB-Bomben, da die ATACMS-Vorräte zur Neige gehen

HQ

Da der ukrainische Bestand an taktischen Raketensystemen der Armee (ATACMS) zur Neige geht, bereiten sich die Vereinigten Staaten darauf vor, Langstreckenbomben zu schicken, die als bodengestützte Bomben mit kleinem Durchmesser (GLSDB) bekannt sind, so Quellen (via Reuters).

Diese Munition, die kürzlich aufgerüstet wurde, um russischen Störungen zu widerstehen, wird eine dringend benötigte Lösung bieten. Die von Boeing und SAAB entwickelten GLSDBs mit ihrer Reichweite von 100 Meilen sollen die Fähigkeit der Ukraine verbessern, tief in die russischen Nachschublinien einzudringen.

Die aufgerüsteten Bomben haben strenge Tests bestanden und sollen in Kürze in dem anhaltenden Konflikt eingesetzt werden. Im Moment bleibt abzuwarten, wie effektiv sie den sich entwickelnden Bedrohungen auf dem Schlachtfeld begegnen werden.