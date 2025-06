USA verdoppeln Metallzölle, da die globalen Handelsspannungen eskalieren

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Wir wissen nun, dass die Vereinigten Staaten am Mittwoch offiziell eine drastische Erhöhung der Zölle auf importierten Stahl und Aluminium von 25 % auf 50 % beschlossen haben, was eine entschlossenere Haltung in den laufenden Handelsgesprächen signalisiert.

Während US-Beamte die Gespräche mit der EU als produktiv bezeichneten, warnten europäische Vertreter, dass die neuen Zölle den Fortschritt erschweren. Nur das Vereinigte Königreich hat eine vorläufige Einigung erzielt, um weitere Strafen zu vermeiden, während andere Partner sich bemühen, Handelsvorschläge vorzulegen.