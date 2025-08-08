USA verdoppeln Belohnung für Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro

HQ

Die neuesten Nachrichten über Venezuela und die Vereinigten Staaten . Donald Trump hat die Belohnung, die die Vereinigten Staaten für Informationen ausgesetzt haben, die zur Gefangennahme oder tatsächlichen Gefangennahme des derzeitigen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen, verdoppelt. US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi hat bereits im Januar eine Belohnung von 25 Millionen Dollar für Maduros Ergreifung sowie andere bedeutende Belohnungen für wichtige Mitglieder seines Kabinetts ausgesetzt. Er beschuldigt den derzeitigen Führer des lateinamerikanischen Landes des Drogenhandels, des Drogenterrorismus, der Korruption und der Zusammenarbeit mit einer terroristischen Organisation, in letzterem Fall mit der kolumbianischen FARC, und hat nun beschlossen, den Betrag auf seinen Kopf auf 50 Millionen Dollar zu erhöhen, wie die BBC berichtet.

Das Justizministerium wirft der Regierung Maduro vor, auch mit der in Venezuela geborenen Tren de Aragua-Bande zusammenzuarbeiten, die kürzlich als terroristische Organisation eingestuft wurde (von denen viele in das Gefängnis Cecot in El Salvador eingewiesen wurden), und auch mit dem Sinaloa-Kartell, um "Kokain als Waffe einzusetzen und die Vereinigten Staaten damit zu überschwemmen".

Der venezolanische Außenminister Yvan Gil bezeichnete Maduros Ankündigung des neuen Kopfgeldes als erbärmlich und beschuldigte die Trump-Regierung, auf Kosten Maduros eine Nebelwand zu schaffen, um den Medienskandal um das angebliche Auftauchen des Namens von Präsident Trump in den Epstein-Papieren zu vertuschen. "Wir sind nicht überrascht, wenn wir von wem auch immer kommen."

Maduro trat 2013 die Nachfolge von Hugo Chávez in der Regierung Venezuelas an und hat eine kontinuierliche Politik für das Land verfolgt, die auf dem bolivarischen Sozialismus basiert. Die letzten Wahlen im Land (die Maduro für weitere 6 Jahre an der Macht bestätigten) wurden von einer großen Mehrheit der internationalen Gemeinschaft beschuldigt, manipuliert worden zu sein. Ihre Beziehungen zu den USA waren noch nie gut; Venezuela ist auch eines der wichtigsten ölproduzierenden Länder der Welt.