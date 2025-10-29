USA und Südkorea schließen Handelsabkommen, Trump sieht mögliche Annäherung an China

HQ

Die Asienreise von Donald Trump, genau zu dem Zeitpunkt, an dem ein Asien-Pazifik-Gipfel zwischen den Staats- und Regierungschefs der Region stattfindet, trägt erste Früchte. Nach angespannten Verhandlungen ist es dem amerikanischen Präsidenten gelungen, die Unterzeichnung eines vorteilhaften Handelsabkommens mit Südkorea zu erreichen, mit dem er sich von Seoul eine Kapitalinvestition von bis zu 350 Milliarden Dollar erhofft. Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung hat unterdessen mit seinem Land, einem der weltweit führenden Technologieproduzenten, eine Einigung gegen die erdrückenden Import- und Exportzölle der USA erzielt.

Die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern waren seit dem Sommer, als die Gespräche eingefroren waren, festgefahren und sahen vor dem heutigen Treffen nicht gut aus. Tatsächlich scheinen sich die beiden Länder mit einiger Überraschung geeinigt zu haben. "Die Aussichten waren auch gestern Abend nicht ermutigend, und heute gab es dramatische Fortschritte", sagte Kim Yong-beom, der politische Chef des südkoreanischen Präsidenten, gegenüber Reuters, ohne auf die endgültigen Bestimmungen des Abkommens einzugehen.

Das Abkommen kommt nur wenige Stunden, nachdem Nordkorea erfolgreich eine atomwaffenfähige ballistische Rakete über dem Pazifischen Ozean getestet hat, eine Entwicklung, die die Spannungen in der Region verschärft. Trump hat dieser Drohgebärde Pjöngjangs nicht allzu viel Bedeutung beigemessen und bereitet nun, verstärkt durch sein Abkommen mit Südkorea, sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor, ein Treffen zwischen den beiden wichtigsten Wirtschaftsmächten der Welt, das alle Volkswirtschaften der Welt betreffen könnte, ob im Guten oder nicht.