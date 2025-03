USA und Israel sondieren afrikanische Umsiedlungsmöglichkeiten für Palästinenser im Gazastreifen

HQ

Während sich die humanitäre Krise in Gaza verschärft, haben sich die Vereinigten Staaten und Israel in aller Stille an den Sudan, Somalia und Somaliland gewandt, um über eine mögliche Umsiedlung von vertriebenen Palästinensern zu sprechen, so ein Bericht unter Berufung auf ungenannte Beamte (via Associated Press).

Während der Sudan Berichten zufolge den Vorschlag ablehnte, behaupteten die Behörden in Somalia und der abtrünnigen Region Somaliland, keine Kenntnis von solchen Gesprächen zu haben. Das Weiße Haus und das Außenministerium lehnten eine Stellungnahme ab und ließen die Legitimität des Plans unklar.

Die Öffentlichkeitsarbeit steht in scharfem Kontrast zu einer kürzlich enthüllten 53 Milliarden Dollar schweren Wiederaufbauinitiative unter arabischer Führung, die von Ägypten befürwortet wird und den Wiederaufbau Gazas von innen heraus betont, dem lokalen Wiederaufbau Vorrang einräumt und die Massenumsiedlung von Bewohnern rundweg ablehnt.

Unterdessen hat die umstrittene Vision von US-Präsident Donald Trump – einschließlich einer Übernahme des Gazastreifens und der dauerhaften Umsiedlung der Palästinenser – die Angst vor ethnischer Vertreibung neu entfacht und weltweite Kritik auf sich gezogen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.