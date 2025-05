USA und Iran nehmen Atomgespräche in Rom wieder auf

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und den Iran . Wir wissen jetzt, dass sich beide Länder, die Vereinigten Staaten und der Iran, auf eine neue Runde der Atomverhandlungen am Freitag in Rom vorbereiten, in der Hoffnung, die festgefahrene Diplomatie wiederzubeleben.



Obwohl beide Parteien Interesse an einer Einigung bekunden, bestehen nach wie vor große Hürden, insbesondere in Bezug auf die Grenzwerte für die Urananreicherung und die Garantien für die Einhaltung. Angesichts der hohen regionalen Spannungen und der sich abzeichnenden militärischen Bedrohungen im Hintergrund scheint der Fortschritt ungewiss.