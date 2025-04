USA und China: Zölle zwingen Boeing zurück in die Heimat

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Wir wissen jetzt, dass einer der 737 MAX-Jets von Boeing unerwartet an seinen Geburtsort in Seattle zurückgekehrt ist, nachdem seine Lieferung nach China aufgrund geopolitischer Spannungen wirtschaftlich nicht rentabel war.

Das Flugzeug, das immer noch die Marke Xiamen Airlines trägt, legte einen 5.000-Meilen-Weg von Zhoushan über Guam und Hawaii zurück, nur um sich am Boeing Field wieder in die Reihen einzureihen, wobei die Kosten für den Jet aufgrund der chinesischen Vergeltungszölle um 125 % in die Höhe schnellten.

Es heißt, Peking prüfe Unterstützungsmaßnahmen für Fluggesellschaften, die in den USA gebaute Flugzeuge leasen, da die breiteren Auswirkungen auf den Handel rund 130 Boeing-Bestellungen von chinesischen Firmen unter eine Wolke der Unsicherheit stellen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.