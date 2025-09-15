USA und China schließen TikTok-Eigentumsdeal ab

HQ

Gerade wurde bekannt gegeben, dass die Vereinigten Staaten und China eine vorläufige Vereinbarung getroffen haben, um TikTok in US-kontrolliertes Eigentum zu überführen, was den bisher wichtigsten Schritt zur Beilegung des langjährigen Streits über die Verbindungen der App zu China darstellt. Das Abkommen, das von hochrangigen US-Handelsbeamten nach hochrangigen Gesprächen in Madrid bestätigt wurde, legt einen Rahmen fest, der noch der formellen Zustimmung beider Regierungen bedarf. Die Unterhändler bezeichneten es als Durchbruch nach wiederholten Verzögerungen, wobei die letzten Details in einem bevorstehenden Telefonat zwischen Präsident Trump und Präsident Xi geklärt werden sollen. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!