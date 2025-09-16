USA treffen weiteres mutmaßliches venezolanisches Drogenschiff

HQ

Erst vor wenigen Tagen haben die Vereinigten Staaten ein Schiff angegriffen, von dem sie behaupteten, es sei mit venezolanischen Drogenkartellen verbunden. Jetzt haben die Vereinigten Staaten einen weiteren Angriff durchgeführt. Präsident Donald Trump sagte, das Boot sei in internationalen Gewässern zerstört worden, als es versuchte, die Küste der Vereinigten Staaten zu erreichen, was den zweiten Vorfall dieser Art in diesem Monat darstellt. Washington argumentiert, die Operation sei Teil einer breiteren Kampagne zur Zerschlagung von Drogennetzwerken in der gesamten Karibik, während Caracas die Schritte als Akte der Aggression anprangert, die darauf abzielen, Präsident Nicolás Maduro zu untergraben. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!