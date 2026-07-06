USA-Trainer Pochettino rechtfertigt die Entscheidung von Balogun mit: "Wir sind keine Opfer, aber auch nicht die Bösewichte."

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Die Entscheidung der FIFA, den US-Stürmer Folarin Balogun von seiner automatischen Ein-Spiel-Sperre freizusprechen, weil er im vorherigen US-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina eine direkte Rote Karte erhalten hatte, hat für Aufruhr gesorgt, mit Vorwürfen, das Weiße Haus habe die FIFA unter Druck gesetzt, die Sanktion aufzuheben, obwohl es dafür keinen Präzedenzfall gibt, in einer Entscheidung, dielaut UEFA "untergräbt die Integrität des Spiels und die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs".

Wir wissen, dass Belgien Berufung einlegen wird, auch wenn noch keine Zeit bleibt, die Entscheidung vor dem Spiel gegen die USA (das in 12 Stunden um 2 Uhr CEST am Dienstag stattfinden soll) aufzuheben, wobei ihr Trainer Rudi Garcia sagte, es fühle sich "wie 1. April" an.

Wir wissen auch, was Donald Trump sagte: "Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit umgekehrt hat!", schrieb der US-Präsident auf Truth Social.

Aber was sagt Mauricio Pochettino, der US-Cheftrainer? Der argentinische Trainer versuchte, die Situation zu entschärfen, verteidigte jedoch ihre Position und sagte, sie seien weder Opfer noch Schurken.

Mauricio Pochettino meint, Kritik sei "nicht richtig"

Folarin Balogun wurde in der 60. Minute des Spiels gegen Bosnien wegen eines gefährlichen Fouls an Tarik Muharemović (der sich den Knöchel verletzt haben könnte) vom Platz gestellt, und Pochettino sagte an diesem Tag, dass er die Rote Karte nicht verdient habe.

"Für mich gibt es hier nicht viel Debatte, obwohl ich Belgiens Perspektive und Rudis Sichtweise verstehe", sagte Pochettino auf der Pressekonferenz am Sonntag (über The Athletic). "Ich verstehe, warum Leute Probleme vermischen – das tun sie immer, weil es oft eine Abwechslung gibt – aber in diesem Fall finde ich das nicht richtig."

"Wenn in dieser ganzen Situation jemand verletzt wurde, dann die Vereinigten Staaten. Kann jemand die Vorstellung rechtfertigen, dass wir nicht bestraft wurden? Ich meine, 30 oder 35 Minuten als Mann weniger in einem K.o.-Spiel bei der Weltmeisterschaft? Es ist ja nicht so, als würden wir davon profitieren. Es gibt keinen außergewöhnlichen Gewinn, den wir aus all dem ziehen. Ich meine, letztlich sind wir keine Opfer, aber wir sind auch nicht die Bösewichte dieser Geschichte."