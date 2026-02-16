USA Stars besiegten USA Stripes im neuen und verbesserten Format des NBA All-Star

HQ

Am Sonntag, den 15. Februar, wurde ein neues NBA-All-Star-Format eingeführt, um die 75. Ausgabe des Freundschaftsspiels mitten in der regulären Saison zu feiern und die Resonanz nach den zuletzt kritisierten Ausgaben zu verbessern. Das Format bestand aus einem Vorrundenturnier zwischen drei Teams: USA Stars, USA Stripes und World, insgesamt vier 12-minütige Spiele.

Team World schied aus und verlor 37:35 gegen die Stars und 48:45 gegen die Stripes. Team World verfügte über einige der besten Spieler der Liga aus dem Ausland, doch das Fehlen von Giannis Antetokounmpo und Shai Gilgeous-Alexander aufgrund von Verletzungen sowie schwache Leistungen von Luka Doncic und Nikola Jokic (zusammen nur zwei Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists) führten zum Ausscheiden.

Die Spiele waren jedoch umkämpfter und erzielten sehr knappe Ergebnisse (USA Stripes besiegten USA Stars 40 im Vorrundenspiel), mit Ausnahme des Finales, in dem die Stars die Stripes mit 47:21 besiegten und Anthont Edwards, Shooting Guard der Minnesota Timberwolves, zum MVP gewählt wurde.

Der Empfang der Fans für dieses Format, sowohl im Stadion als auch beim Zuschauen zu Hause auf NBC, verbesserte sich deutlich gegenüber den vorherigen All-Star-Ausgaben.