USA senken Zölle auf chinesische Kleinpakete auf 54 Prozent

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Wir wissen jetzt, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen eines neuen Handelsabkommens zwischen Washington und Peking die Zölle auf kleine Lieferungen aus China im Rahmen der "De-minimis"-Regel von 120 % auf 54 % senken werden.

Die Pauschalgebühr wird bei 100 US-Dollar bleiben, anstatt auf 200 US-Dollar zu steigen, was frühere Maßnahmen zur Eindämmung chinesischer E-Commerce-Importe abschwächt. Dieser Politikwechsel folgt auf parteiübergreifende Kritik an dem Schlupfloch, das einen Anstieg der Einfuhr von Billigwaren und illegalen Artikeln in die USA ermöglicht hatte.