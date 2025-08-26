USA kaufen 10 % von Intel für fast 10 Milliarden US-Dollar

HQ

Die amerikanische Regierung hat laut Engadget 9,9 % von Intel für 8,9 Milliarden Dollar über das Programm CHIPS Act und Secure Enclave gekauft. Die Investition bietet Stimmrechte, aber keinen Sitz im Verwaltungsrat, was offenbar als "passives Eigentum" gilt.

Präsident Donald Trump hat den Deal laut Financial Express mit folgenden Worten kommentiert:

"Er kam mit dem Wunsch, seinen Job zu behalten, und am Ende gab er uns 10 Milliarden Dollar für die Vereinigten Staaten. Also haben wir 10 Milliarden gesammelt."

Der Deal kam nach einem Treffen zwischen Präsident Trump und dem neuen CEO von Intel, Lip-Bu Tan, zustande, der versucht, den Chip der nächsten Generation, Panther Lake, in Produktion zu bringen. Die Regierung sagt, dass ähnliche Investitionen in andere Unternehmen nicht geplant sind, hat aber mit NVIDIA und AMD Geschäfte über Exporte nach China gemacht.