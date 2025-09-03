USA genehmigen möglichen Verkauf einer Patriot-Rakete an Dänemark

HQ

Die neuesten Nachrichten über Dänemark . Die Vereinigten Staaten haben den möglichen Verkauf von fortschrittlichen Patriot-Luftverteidigungssystemen an Dänemark genehmigt, einschließlich integrierter Gefechtsführungs- und Unterstützungsausrüstung, wie Janes berichtete.

Der von der dänischen Regierung beantragte Vertrag sieht die Lieferung von aufgerüsteten Raketen, Radargeräten und Trägersystemen sowie umfangreiche technische und Ausbildungsunterstützung vor. Zusätzliche Komponenten umfassen Identifikations-, Verschlüsselungs- und Kommunikationstools.

Die Auftragnehmer würden vor Ort Unterstützung und Systemintegration anbieten, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Der Schritt ist ein wichtiger Schritt in Dänemarks Modernisierung seiner nationalen Luftverteidigungsinfrastruktur, aber es bleibt abzuwarten, wie schnell der Verkauf abgeschlossen sein wird.