USA erwägen Abfangen iranischer Öltanker auf See

Die Vereinigten Staaten prüfen einen neuen Ansatz, um die iranischen Ölexporte ins Visier zu nehmen, indem sie iranische Tanker auf See inspizieren. Diese Strategie, die im Einklang mit Washingtons Bemühungen steht, die nuklearen Ambitionen des Iran einzudämmen, könnte dazu führen, dass verbündete Nationen Schiffe an kritischen maritimen Engpässen wie der Straße von Malakka anhalten und inspizieren, so Quellen (via Reuters).

Ziel ist es, den Ölhandel zu stören, indem die Lieferungen verzögert, die lebenswichtigen Einnahmen des Iran untergraben und diejenigen, die am illegalen Handel beteiligt sind, möglicherweise Sanktionen aussetzen. Die Idee ist, ohne direkte Konfrontation zuzuschlagen und dabei die Proliferation Security Initiative zu nutzen, einen internationalen Rahmen, der darauf abzielt, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu stoppen.

Während der Schritt Bedenken über Vergeltungsmaßnahmen des Irans geweckt hat, einschließlich möglicher Beschlagnahmungen ausländischer Schiffe, könnten die anhaltend niedrigen Ölpreise den Vereinigten Staaten mehr Druckmittel bei der Durchsetzung ihrer Sanktionen bieten. Im Moment bleibt abzuwarten, wie bereit andere Nationen sein werden, sich an einem solchen Unterfangen zu beteiligen.