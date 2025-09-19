USA blockieren UN-Resolution zum Waffenstillstand im Gazastreifen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Vereinigten Staaten ihr Vetorecht bei den Vereinten Nationen ausgeübt und einen Resolutionsentwurf gestoppt haben, der einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und die Aufhebung der Hilfsbeschränkungen fordert. Der Vorschlag, der von fast allen anderen Ratsmitgliedern unterstützt wurde, forderte auch die bedingungslose Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Dieser Schritt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Washington seinen Verbündeten Israel schützt, trotz wachsender internationaler Rufe nach dringender humanitärer Hilfe. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!