USA bekräftigen Grönlands Recht, über seine Zukunft selbst zu entscheiden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland, die Vereinigten Staaten und Dänemark . Die Vereinigten Staaten haben ihre Unterstützung für das Recht Grönlands auf Selbstbestimmung bekräftigt, nachdem berichtet wurde, dass einige Amerikaner versucht haben, Einfluss auf die lokale Politik zu nehmen.



Das könnte Sie interessieren: Dänemark bestellt US-Diplomaten wegen angeblicher Einflussnahme ein.



"Die Vereinigten Staaten respektieren das Recht der Menschen in Grönland, ihre eigene Zukunft zu bestimmen", sagte das Außenministerium in einer E-Mail-Erklärung am späten Mittwoch, was bedeutet, dass Grönland ein halbautonomes Territorium bleibt, das die Befugnis hat, seinen eigenen Weg zu gehen.

Diplomaten trafen sich mit dänischen und grönländischen Beamten, um Bedenken auszuräumen und betonten, dass private Aktionen nicht die Regierungspolitik widerspiegeln, und Washington bekräftigte seine Verpflichtung, enge Beziehungen zu Dänemark und Grönland unter Achtung des Völkerrechts aufrechtzuerhalten.