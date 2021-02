USA bekommt Brettspiel-Adaption von Stardew Valley

You're watching Werben

Da Brettspiele schon seit einiger Zeit rasant auf dem Vormarsch sind, vollziehen immer mehr Videospiele den Sprung ins Analoge. Seit zwei Jahren produziert Eric Barone von ConcernedApe zusammen mit seinem Geschäftskollegen Cole Medeiros eine entsprechende Adaption von Stardew Valley, die ab sofort erhältlich ist. Leider ist der Versand aktuell nur in den Vereinigten Staaten von Amerika möglich, 55 US-Dollar kostet das Paket. Die Hersteller weisen jedoch darauf hin, dass in Zukunft möglicherweise weitere Länder in den Genuss dieses Spiels kommen könnten.

Die Produktbeschreibung gibt uns eine ungefähre Vorstellung vom Spielkonzept: "Die Landwirte müssen zusammenarbeiten, um das Tal vor der schändlichen Joja Corporation zu retten! Dazu müsst ihr [Felder] bewirtschaften, fischen, Freunde finden und alle möglichen Ressourcen auftreiben, um die Ziele eures Großvaters zu erreichen und das Gemeindezentrum wiederherzustellen. Sammelt Gegenstände, zieht Tiere auf und erkundet die Mine. Erhaltet mächtige Verbesserungen, schaltet Fähigkeiten frei und gebt im Laufe der Jahreszeiten euer Bestes, um die Magie von Stardew Valley zu schützen!"

