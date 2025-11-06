USA ordnen Flugreduzierungen aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands an

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Regierung der Vereinigten Staaten eine deutliche Reduzierung der Flüge über Dutzende von großen Flughäfen angeordnet hat, da der anhaltende Shutdown die Flugdienste weiterhin belastet.

Verkehrsminister Sean Duffy sagte am Mittwoch, dass er eine 10-prozentige Kürzung der Flüge an 40 großen Flughäfen anordnen werde, um die Sicherheit angesichts des Personalmangels zu gewährleisten, und dies werde hauptsächlich Inlandsstrecken betreffen, wobei internationale Flüge unberührt bleiben.

Die Fluggesellschaften beeilen sich, die Flugpläne anzupassen und die Passagiere zu beruhigen, während die Gewerkschaften die anhaltende politische Sackgasse kritisieren, die dazu geführt hat, dass Tausende von Bundesangestellten nicht bezahlt werden.