USA beenden Befreiung von Pauschaltarifen für geringwertige Pauschalreisen und erhöhen damit die Kosten für Online-Käufer

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Das Land hat am Freitag offiziell seine langjährige Ausnahmeregelung für internationale Pakete mit geringem Wert aufgehoben, was bedeutet, dass E-Commerce-Sendungen nun unabhängig von Größe oder Herkunft mit den üblichen Einfuhrzöllen belegt werden.

"Trumps Beendigung des tödlichen De-minimis-Schlupflochs wird Tausende von amerikanischen Leben retten, indem es den Fluss von Drogen und anderen gefährlichen verbotenen Gütern einschränkt und unserem Finanzministerium bis zu 10 Milliarden Dollar pro Jahr an Zolleinnahmen einbringt", sagte der Handelsberater des Weißen Hauses gegenüber Reportern.

Es wird erwartet, dass die Verschiebung die Lieferketten stören und Online-Händler und kleine Unternehmen dazu zwingen wird, sich auf höhere Versandkosten und zusätzlichen Papierkram einzustellen, was bedeutet, dass die Preise für importierte Waren steigen könnten, wodurch sich Online-Verkäufer stärker an die Kosten der traditionellen Einzelhändler anpassen.

Die Zollbehörden arbeiten bei der Umsetzung der neuen Vorschriften mit Post- und Kurierdiensten zusammen, um Störungen bei der Erhebung von Zöllen auf Pakete, die zuvor unversteuert waren, zu begrenzen. Ein dauerhafter Politikwechsel, der ein Schlupfloch schließt, das in den letzten zehn Jahren gewachsen war.