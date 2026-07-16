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Die Vereinigten Staaten werden bald verpflichtende Testosterontests für alle ihrer Soldaten ab 30 Jahren durchführen.

Diese Initiative wurde von Verteidigungsminister Pete Hegseth enthüllt, der darauf hinwies, dass das Angebot einer Testosteronersatztherapie Teil eines Bemühens ist, sicherzustellen, dass "Sie die richtigen Testosteronwerte haben, um Ihr absolutes Bestes zu geben", da "es gut belegt ist, dass der Testosteronspiegel mit zunehmendem Alter oft natürlich sinkt".

Laut Reuters wird einem Soldaten ein niedriger Testosteronspiegel eine empfohlene Hormonersatztherapie angeboten, die jedoch freiwillig erfolgt, was bedeutet, dass ein Polizist die Therapie nicht annehmen muss. Ebenso werden Screenings zwar für Soldaten über 30 Jahre verpflichtend sein, aber jüngere Personen können dennoch eine Untersuchung beantragen.

Dieser Schritt hat in Washington D.C. dennoch einige Konflikte ausgelöst, da demokratische Abgeordnete, die zuvor gegen das Verbot von transgender Soldaten kämpften, diesen Schritt als heuchlerisch ansehen, da Hegseth zuvor gegen eine Hormontherapie im Militär war.

Zu diesem Zweck sagte Kongressabgeordnete Summer Lee: "Also unterstützen Sie jetzt geschlechtsangleichende Versorgung?" Senatorin Tammy Duckworth ergänzte: "Klingt für mich nach geschlechtsangleichender Versorgung."