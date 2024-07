US-Unternehmen stellt Fudge Pop aus Pommes Frites her

HQ

Wenn Sie jemals gedacht haben, dass Fudge, Vanille und Pommes Frites eine gute Geschmackskombination abgeben würden, sollten Sie sich zunächst in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Dann gehen Sie auf die Website der US-Firma GoodPop, die ein seltsames, aber interessantes Eis verkauft.

Um den National Ice Cream Day in den USA am 21. Juli zu feiern, hat Ore-Ida den Fudge n' Vanilla French Fry Pop kreiert, ein Dessert, das aus echten Kartoffeln in Kombination mit Schokolade hergestellt wird und sich um eine Vanille-Hafermilch-Basis wickelt.

Ja, das ist richtig, Hafermilch. Einer für die Veganer da draußen. Es sieht nicht so aus, als ob dieses Produkt für den Versand nach Übersee verfügbar ist, aber Sie wissen, wie diese Dinge funktionieren, wenn es sich als super beliebt erweist, können Sie darauf wetten, dass Ihr örtlicher Supermarkt bald mit Schokoladen-Kartoffel-Seltsamkeiten gefüllt sein wird.

