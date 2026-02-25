US- und Südkorea-Plan Freedom Shield im März

HQ

Südkorea und die Vereinigten Staaten werden ihre jährlichen gemeinsamen Militärübungen, genannt Freedom Shield , vom 9. bis 19. März durchführen, teilten Beamte am Mittwoch mit. Die Übung, die als "defensiv im Sinne" beschrieben wird, wird auch die Vorbereitungen für die Übergabe der US-Kriegskontrolle nach Seoul unterstützen.

Die Übungen umfassen Multi-Domain- und Kommandoposten-Training sowie Szenarien zu Nordkoreas nuklearen Fähigkeiten. Südkorea strebt an, die Übergabe des militärischen Kommandos vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Lee Jae Myung im Jahr 2030 abzuschließen.

Während Südkorea versucht hat, einige Feldübungen zu reduzieren, um die Spannungen mit Nordkorea zu verringern, lehnten US-Beamte die Reduzierungen ab. Die Gespräche über Anpassungen gehen weiter, während Pjöngjang seinen regierenden Arbeiterparteikongress abhält, der möglicherweise eine Militärparade mit neuen Fähigkeiten beinhaltet...