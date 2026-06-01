US-Streitkräfte führen Handelsschiffe durch die Straße von Hormus

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Laut der New York Times und YLE haben US-Streitkräfte Handelsschiffe durch die Straße von Hormus geführt. Doch die tägliche Durchfahrt einiger Schiffe unter US-Schutz bedeutet noch nicht, dass der reguläre Verkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen wird.

In den letzten Wochen haben US-Streitkräfte die Passage von Dutzenden Handelsschiffen durch die Straße von Hormus koordiniert, wie US-Beamte der New York Times mitteilten. Dennoch bleibt das Durchqueren des Wasserwegs äußerst riskant.

In den vergangenen drei Wochen hat das US Middle East Command (Centcom) etwa 70 Handelsschiffe in beide Richtungen durch die Meerenge geführt, von und zum Persischen Golf. Die meisten Schiffe schalteten während der Fahrt ihre Transponder aus, um nicht entdeckt zu werden.

Maritime Experten sagen, dass die von den USA geführten Schiffe offenbar Routen folgen, die näher an der Küste Omans verlaufen. Schiffe, die ohne Erlaubnis des Landes an Iran vorbeifahren, sind fast sicher Ziele für iranische Drohnen oder Raketen.

Bevor Israel und die USA Ende Februar den Iran angriffen, passierten täglich mehr als 100 Handelsschiffe die Straße von Hormus. Mit anderen Worten: Derzeit stellen im Durchschnitt drei Schiffe pro Tag keine signifikante Erholung des Verkehrs dar.