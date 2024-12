US-Stadtbeamte fordern die Einwohner auf, keine Kulleraugen mehr auf öffentliche Kunst zu richten

HQ

Die Stadt Bend, Oregon, hat eine öffentliche Aufforderung veröffentlicht, um Menschen davon abzuhalten, Kulleraugen auf öffentliche Kunstwerke und Skulpturen zu richten. Von Globusskulpturen bis hin zu Tierdarstellungen ist kein Kunstwerk davor sicher, ein paar komische neue Augen zu bekommen.

Während in der Vergangenheit Ergänzungen an Skulpturen vorgenommen wurden, wie z. B. Weihnachtsmützen zu Weihnachten, müssen die Kulleraugen entfernt werden, da sie den Klebstoff beschädigen und die Skulpturen beschädigen. In der Anfrage der Stadt hieß es: "Während die Kulleraugen, die auf den verschiedenen Kunstwerken in der Stadt angebracht sind, ein Schmunzeln hervorrufen, kostet es Geld, sie vorsichtig zu entfernen, um die Kunst nicht zu beschädigen."

Der Kommunikationsdirektor von Bend, Rene Mitchell, sagte (via Sky News): "Wir ermutigen unsere Community wirklich, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen und Spaß zu haben. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir es schützen können und dass es nicht beschädigt wird."

Die Bürger von Bend sind nicht gerade glücklich über diese Veränderung, denn die Kulleraugen bringen ein bisschen Spaß und Freude in ihr Leben. "Wir lieben die Kulleraugen. Diese Stadt wird langsam so stickig. Lasst uns Spaß haben!", schrieb ein Bürger.

Was denkst du? Ein harmloses Stück Spaß oder eine verunstaltende Kunst im öffentlichen Raum?