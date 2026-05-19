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Zwei US-Staatsangehörige wurden festgenommen, nachdem sie in das Gehege des Promi-Affen Punch gesprungen sind. Einer der Festgenommenen kletterte über den Zaun ins Gehege, während ein anderer den Stunt filmte. Einer ist ein 24-jähriger College-Student, ein anderer bezeichnet sich selbst als 27-jährige Sängerin.

Der Vorfall ereignete sich im Ichikawa City Zoo in Japan. Die Polizei sagt, dass während des Vorfalls keine Tiere verletzt wurden. Social-Media-Clips vom Einbruch kursieren nach dem Ereignis online und zeigen die Person, die das Gehege betrat, in einem Kostüm, das eine Kryptowährung bewerben soll. Die Person behauptete, er wolle Punch nur ein neues Stofftier geben.

Punch, ein Makake, der inzwischen neun Monate alt ist, ist zu einer viralen Sensation geworden, nachdem Clips von ihm beim Kuscheln eines Stofforang-Utan Anfang des Jahres viral gingen. Punch erhielt das Spielzeug von den Tierpflegern, nachdem seine Mutter ihn abgelehnt hatte. Die Geschichte erregte schnell die Aufmerksamkeit von Millionen im Internet, als das Schicksal des armen Punch ihnen das Herz rührte.

Der Ichikawa City Zoo hat laut BBC eine Schadensmeldung bei der Polizei eingereicht und erwägt weitere Gegenmaßnahmen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Wenn du also in den Zoo reist und Punch und seine Freunde aus nächster Nähe nicht mehr sehen kannst, gib zwei Krypto-Bros die Schuld.