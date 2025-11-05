US-Soldaten in Deutschland sollen nach dem Shutdown der Regierung Hilfe bei örtlichen Lebensmittelbanken suchen

HQ

Die US-Armee hat in Deutschland stationierten Soldaten geraten, lokale deutsche Lebensmittelbanken zu nutzen, da der anhaltende Shutdown der US-Regierung die Dienstleistungen unterbricht und die Unterstützungsoperationen auf amerikanischen Militärstützpunkten stoppt.

In der Mitteilung, die von U.S. Army Garrison Bavaria veröffentlicht wurde, wird auf einen Verfall der Bundesmittel vor Ablauf der Frist am 30. September 2025 verwiesen, der Teile der US-Regierung zur Schließung gezwungen hat. Die Schließung betrifft nun Anlagen in der Rosenkaserne, der Turmkaserne, Hohenfels und Garmisch.

Während des Shutdowns sagte die Armee, dass sie weiterhin nur "Lebens-, Gesundheits- und Sicherheitsdienste" für diejenigen bereitstellen werde, die in der Gemeinde leben und arbeiten.

Gottesdienste ausgesetzt und Soldaten sollen sich vorbereiten

Für die Unterstützung von Möbeln und Geräten wurde ein Arbeitsstopp erlassen, der Lieferungen, Abholungen und Reparaturen für Familien- und unbegleitete Unterkünfte sowie Kasernen aussetzt. Alle geplanten Flüge nach dem 30. Oktober wurden gestrichen, "um unbefugte Verpflichtungen zu vermeiden".

In der Zwischenzeit kündigten die Schulen von DoDEA Europe an, dass Sportübungen und außerschulische Aktivitäten am 8. Oktober wieder aufgenommen werden, warnten jedoch die Familien, sich über schulspezifische Updates zu informieren. Die Anordnungen für den Notdienst bleiben in Kraft, aber das Personal wurde daran erinnert, nur dringende Probleme zu melden.

Die Besorgnis über die Ernährungsunsicherheit nimmt zu

Die Empfehlung, sich an deutsche Tafeln zu wenden, hat die Aufmerksamkeit auf die wachsende Belastung der US-Soldaten im Ausland durch den Shutdown gelenkt. Während die grundlegenden Dienstleistungen aufrechterhalten werden, sind viele Soldaten mit Unsicherheiten über die Bezahlung und den Zugang zu Dingen des täglichen Bedarfs konfrontiert.

Die Armee forderte das Personal auf, den offiziellen Kanälen und der App "My Army Post" für Echtzeit-Updates zu folgen, da der Shutdown andauert und kein klares Ende in Sicht ist.